Booking планирует сократить рабочие места в рамках реорганизации

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Туристическое онлайн-агентство Booking может сократить рабочие места в рамках пересмотра своей организационной структуры, сообщает Reuters.

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"Это сложный, но необходимый упреждающий шаг, чтобы Booking.com оставался гибким в условиях высокой конкуренции и продолжал внедрять инновации, ориентированные на клиента. Мы считаем, что эти меры повысят эффективность операционных расходов, увеличат гибкость организации, высвободят ресурсы, которые можно будет реинвестировать в дальнейшее совершенствование наших предложений как для путешественников, так и для партнёров", — говорится в заявлении компании.

По состоянию на конец 2023 года в Booking Holdings работало около 23 600 человек/

Уточнения

Booking com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды).





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