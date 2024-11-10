Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений сс Россией

Международный валютный фонд призвал финское правительство продолжать меры по экономии и внедрению структурных реформ. Согласно данным фонда, в этом году экономический рост Финляндии находится в состоянии стагнации, и страна занимает 10-е место с конца в мировом рейтинге экономического роста. Об этом сообщает издание Yle.
Средний экономический рост в странах ЕС в этом году составляет 1,1%, тогда как в Финляндии этот показатель отрицательный и составляет −0,3%. Сравнительно, рост в соседних странах выглядит более оптимистично: в Швеции он составляет 0,9%, в Норвегии — 1,5%, а в Дании — 1,9%.
Алекс Пиенковски, руководитель финского представительства МВФ, отметил, что потеря торговых связей с Россией оказала значительное негативное воздействие на экономическое развитие страны. Он подчеркнул, что экономика Финляндии значительно пострадала из-за ухудшения торговых отношений, а снижение активности в строительном секторе стало особенно ощутимым ударом.
Стагнация (экономика) — застой в производстве, торговле и т. д.
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