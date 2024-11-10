Уганда заинтересована в привлечении компаний из России для развития ведущих секторов экономики

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уганда активно работает над привлечением российских компаний, которые занимаются сельским хозяйством и горной промышленностью, с целью повышения эффективности этих секторов экономики.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Об этом сообщил Уилсон Мбади, министр торговли, промышленности и кооперативов Уганды, в своем интервью РИА Новости. Министр подчеркнул интерес к привлечению российских горнодобывающих предприятий и увеличению туристического потока из России в Уганду.

Напомним, что в 2023 году Уганда была признана одним из главных туристических направлений на африканском континенте.

Что касается горнодобывающей отрасли, то страна обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, включая:

золото,

железную руду,

ресурсы для производства удобрений.

Уточнения

Уга́нда — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций.





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