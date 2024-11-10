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Уганда заинтересована в привлечении компаний из России для развития ведущих секторов экономики

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Экономика

Уганда активно работает над привлечением российских компаний, которые занимаются сельским хозяйством и горной промышленностью, с целью повышения эффективности этих секторов экономики.

Уганда заинтересована в привлечении компаний из России для развития ведущих секторов экономики
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Об этом сообщил Уилсон Мбади, министр торговли, промышленности и кооперативов Уганды, в своем интервью РИА Новости. Министр подчеркнул интерес к привлечению российских горнодобывающих предприятий и увеличению туристического потока из России в Уганду.

Напомним, что в 2023 году Уганда была признана одним из главных туристических направлений на африканском континенте.

Что касается горнодобывающей отрасли, то страна обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, включая:

  • золото,
  • железную руду,
  • ресурсы для производства удобрений.

Уточнения

Уга́нда — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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