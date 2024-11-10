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Эксперт рассказала, как микрозаймы могут стать бомбами замедленного действия

1:54
Экономика

Микрозаймы могут казаться заманчивым способом быстрого решения проблемы нехватки денег перед получением зарплаты. Однако за простотой доступа к таким финансовым средствам скрываются серьезные риски. Об этом в интервью с "Известиями" рассказала Татьяна Волкова, главный эксперт "Академии личных финансов".

Эксперт рассказала, как микрозаймы могут стать бомбами замедленного действия
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

По её словам, люди иногда рассчитывают на получение небольшой суммы, но в результате могут столкнуться с последствиями, как высокие проценты, так и несправедливыми условиями. Микрозаймы и потребительские кредиты имеют схожую основу — это займы, предоставляемые под проценты. Основное различие между ними заключается в условиях получения. Для оформления кредита в банке необходимо предоставить подтверждения дохода и часто наличия залога, тогда как микрозаймы доступны всем, в том числе без официального трудоустройства.

Хотя это может показаться преимуществом, на практике такие займы часто оборачиваются значительно более дорогими и связаны с большими рисками. Заемщики нередко берут их на срочные нужды, однако высокие процентные ставки могут привести к долговой зависимости. С каждой новой просьбой о займе ощущение нехватки денег лишь усугубляется, создавая замкнутый круг.

Волкова также подметила, что микрофинансовые организации (МФО) часто предлагают дополнительные услуги, такие как страхование или юридическая помощь, что может утяжелить общую сумму долга в два раза. Прежде чем принимать решение о займе, важно убедиться, что организация зарегистрирована в реестре Центрального банка России. Легальные МФО всегда имеют специализированный знак — синюю отметку с галочкой в поисковых системах, что подтверждает их легитимность.

Уточнения

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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