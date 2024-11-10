США могут отказаться от климатических обязательств ради нефти

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

США могут покинуть Парижское климатическое соглашение при новом президенте Трампе, сообщает New York Times.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Администрация Трампа уже разрабатывает документы для выхода из соглашения и пересмотра политики в области природоохранных зон, что позволит расширить добычу нефти в таких территориях.

Также обсуждаются шаги по снижению ограничений в энергетической отрасли с целью увеличения добычи углеводородов.

Напомним, что Трамп уже выводил США из Парижского соглашения в прошлом, заявляя, что оно наносит ущерб экономике страны. Байден, вступивший в должность в 2021 году, вернул США в климатическое соглашение, подчеркнув важность глобальных мер для снижения уровня углекислого газа и предотвращения климатических изменений.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.