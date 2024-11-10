США могут отказаться от климатических обязательств ради нефти

США могут покинуть Парижское климатическое соглашение при новом президенте Трампе, сообщает New York Times.
Администрация Трампа уже разрабатывает документы для выхода из соглашения и пересмотра политики в области природоохранных зон, что позволит расширить добычу нефти в таких территориях.
Также обсуждаются шаги по снижению ограничений в энергетической отрасли с целью увеличения добычи углеводородов.
Напомним, что Трамп уже выводил США из Парижского соглашения в прошлом, заявляя, что оно наносит ущерб экономике страны. Байден, вступивший в должность в 2021 году, вернул США в климатическое соглашение, подчеркнув важность глобальных мер для снижения уровня углекислого газа и предотвращения климатических изменений.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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