Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер рассказала, как найти для себя стимул к занятиям спортом
Планета избранных: как самолеты и яхты миллиардеров ускоряют климатический кризис
Делимся долгоцветущими многолетниками для вашего сада
Почему кошки мурлычат и как этим лечат хозяина?
Способы укрытия роз на зиму: как сделать это правильно
Какие продукты помогут курильщикам очистить организм
Немеют руки за рулём — нельзя оставлять без внимания
Модные правила, которые стоит забыть
Этот салат из баклажанов и картошки такой ароматный и сытный, что отлично заменит ужин

США могут отказаться от климатических обязательств ради нефти

0:51
Экономика

США могут покинуть Парижское климатическое соглашение при новом президенте Трампе, сообщает New York Times.

США могут отказаться от климатических обязательств ради нефти
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Администрация Трампа уже разрабатывает документы для выхода из соглашения и пересмотра политики в области природоохранных зон, что позволит расширить добычу нефти в таких территориях.

Также обсуждаются шаги по снижению ограничений в энергетической отрасли с целью увеличения добычи углеводородов.

Напомним, что Трамп уже выводил США из Парижского соглашения в прошлом, заявляя, что оно наносит ущерб экономике страны. Байден, вступивший в должность в 2021 году, вернул США в климатическое соглашение, подчеркнув важность глобальных мер для снижения уровня углекислого газа и предотвращения климатических изменений.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Садоводство, цветоводство
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон Аудио 
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине
Авто
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине Аудио 
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Последние материалы
Этот салат из баклажанов и картошки такой ароматный и сытный, что отлично заменит ужин
На Мальдивах вводят новые ограничения на табак для туристов
Идеи для оформления детской: от пастельных тонов до ярких акцентов
Экс-футболист сомневается, что Зенит сможет выиграть у Ахмата
Украинка пыталась оправдать допинг антироссийской позицией
SpiralWave: революция в борьбе с углекислым газом и создании топлива из воздуха
53-летняя Лера Кудрявцева показала, как разбивает бутылку о голову Кати Гордон
Лолита заступилась за Киркорова и призвала журналистов не гробить жизнь артиста
Здравствуй, первый гололёд! Как уберечь питомца от травмы?
Способы использования перегноя: как обогатить почву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.