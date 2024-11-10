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Аграрное сотрудничество России и Африки выходит на новый уровень

1:03
Экономика

Россия активно расширяет сотрудничество с Африкой, акцентируя внимание на поставках минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и агротехнологий.

Аграрное сотрудничество России и Африки выходит на новый уровень
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Советник президента РФ Антон Кобяков объявил на пресс-конференции в рамках министерской встречи "Россия-Африка", что страна готова поддерживать продовольственную безопасность континента и содействовать развитию сельского хозяйства.

Российская сторона планирует увеличить экспорт удобрений, средств защиты растений и сельхозтехники, одновременно открывая возможности для совместных научно-исследовательских проектов. Эти инициативы призваны повысить устойчивость африканских стран перед изменениями климата и другими вызовами, связанными с продовольственным обеспечением.

Россия намерена внедрять передовые агротехнологии и помогать в развитии локальных компетенций, что, по мнению Кобякова, обеспечит долгосрочное партнерство и укрепит экономические связи между Россией и странами Африки.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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