Россия и Нигерия обменяются опытом по внедрению цифровых валют

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Нигерия могут объединить усилия в разработке и внедрении цифровых валют, стремясь укрепить финансовое сотрудничество и делиться опытом в этой сфере.

Фото: AMISOM joins Nigeria in celebrating 61 years of Independence by AMISOM Public Information, PDM

На первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка старший специальный помощник президента Нигерии Абиодун Эссиет отметила, что цифровая валюта является важной инициативой Центрального банка Нигерии и частью широкой платформы для управления финансовыми операциями страны, сообщает РИА Новости.

По словам Эссиет, взаимодействие с российскими коллегами может способствовать обмену опытом, а также изучению успешных и проблемных аспектов реализации цифровых валют. Это сотрудничество, по мнению Нигерии, позволит обеим странам сформировать более устойчивую финансовую инфраструктуру, обеспечивая рост и развитие финансовых технологий.

Уточнения

Ниге́рия (англ. Nigeria [naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]), полное название: Федерати́вная Респу́блика Ниге́рия (англ. Federal Republic of Nigeria [ˈfedərəl rɪˈpʌblɪk ɒv naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]; игбо Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà; йоруба Orílẹ̀-èdè Olómìnira Àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà; хауса Jamhuriyar Tarayyar Najeriya; фула Republik Federaal bu Niiseriya) — государство в Западной Африке.



Цифровая (электронная) валюта — электронные деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта.



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