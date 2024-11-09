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Во Франции могут закрыть несколько заводов из-за конкуренции

1:17
Экономика

Министр-делегат по вопросам промышленности Франции Марк Ферраччи предупредил о возможном закрытии нескольких заводов в стране из-за возрастающей конкуренции с американскими и китайскими предприятиями.

Во Франции могут закрыть несколько заводов из-за конкуренции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

На радиостанции France Inter он подчеркнул, что в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего сокращения рабочих мест на фоне трудностей, которые испытывают химическая промышленность, металлургия и машиностроение.

Основной причиной трудностей Ферраччи назвал агрессивную поддержку со стороны США и Китая, активно субсидирующих свои ключевые отрасли. Это создает несбалансированные условия на мировом рынке и снижает конкурентоспособность французских предприятий. Для сохранения позиций местной промышленности Франция, совместно с другими странами ЕС, разрабатывает меры для поддержания европейских производителей. В частности, внимание уделяется автомобильному сектору, который остро нуждается в новых инструментах поддержки для успешного противостояния международной конкуренции.

В ближайшее время меры будут направлены в Еврокомиссию, чтобы содействовать сохранению рабочих мест и усилению позиций европейской промышленности.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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