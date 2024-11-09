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Евросоюз готовит новый пакет санкций против России

0:55
Экономика

Евросоюз готовится к введению 15-го пакета санкций против России.

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил о подготовке новых санкций на пресс-конференции в Киеве, подчеркнув, что ЕС намерен ужесточить меры против обхода санкционных ограничений.

По информации издания Politico, новый пакет, который начнут разрабатывать в январе, будет нацелен в первую очередь на российский экспорт энергоносителей, особенно сжиженного природного газа (СПГ). В ЕС обеспокоены ростом закупок российского СПГ и намерены ограничить доступ европейских стран к этому виду топлива.

Ожидается, что санкции окажут значительное влияние на энергетику Евросоюза, так как импорт российского СПГ продолжает расти на фоне ожиданий новых мер, направленных на ужесточение санкционного режима.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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