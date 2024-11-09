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В России обсуждают объединение трёх нефтяных гигантов

1:14
Экономика

Российские чиновники рассматривают возможность объединения нефтяных гигантов, сообщает Wall Street Journal.

В России обсуждают объединение трёх нефтяных гигантов
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

 Российские чиновники и представители бизнеса обсуждают потенциальное слияние трех крупнейших нефтяных компаний страны: "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла".

Согласно одному из рассматриваемых вариантов, "Роснефть", находящаяся в государственной собственности, может поглотить две другие компании. Обсуждения ведутся уже несколько месяцев, однако результат не гарантирован, и планы могут быть скорректированы.

Представитель "Роснефти" отрицает достоверность этой информации, предполагая, что ее целью может быть предоставление конкурентного преимущества другим игрокам на рынке.

Представитель "Лукойла" заявил, что ни компания, ни ее акционеры не участвуют в переговорах о слиянии. Представители "Газпром нефти" и "Газпрома" пока не прокомментировали ситуацию.

Кремль также заявил, что ему ничего не известно о подобной сделке.

В случае реализации слияния объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем нефти, уступая только Saudi Aramco.

Уточнения

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).
 

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“» (ПАО «НК „Роснефть“») — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз».

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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