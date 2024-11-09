Вылов мидий у берегов Греции сократился на 90%

В Греции в этом году несколько месяцев с аномально высокой температурой привели к сильной засухе и лесным пожарам. Пострадали сельскохозяйственные культуры, в том числе каштаны, яблоки и вишня.
Как сообщает Reuters, экстремальные погодные условия негативно сказались и на секторе аквакультуры.
В июле наблюдалась серия тепловых волн, из-за которых температура воды в заливе Термаикос, главном районе добычи мидий, в течение нескольких дней поднималась выше 30 градусов по Цельсию. Для мидий — это слишком опасная среда.
Греция входит в число основных европейских производителей средиземноморских мидий и экспортирует почти 20 000 тонн ежегодно.
Однако из-за экстремальных погодных условий многие семейные предприятия по выращиванию мидий терпят убытки. По словам производителей, урожай мидий в 2024 году сократился на 90%.
Ми́дии (лат. Mytilus) — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae).
Термаико́с (греч. Θερμαϊκός Κόλπος), также Салони́кский зали́в — залив Эгейского моря к западу от полуострова Халкидики. На берегу залива находится второй по величине город Греции — Салоники.
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