Топ-10 стран, которые лидируют по запасам и добыче природных ресурсов

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Statista за 2021 год, 10 стран доминируют в мировой добыче природных ресурсов, и каждая из них обладает огромными запасами, критически важными для различных отраслей.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Россия лидирует по запасам природных ресурсов, оцениваемым в 75 триллионов долларов, в основном состоящим из угля, природного газа, нефти, древесины и редкоземельных металлов. В конце 2018 года Министерство природных ресурсов и экологии России оценило запасы полезных ископаемых страны примерно в 1,44 триллиона долларов.

По объёму мировых запасов природного газа Россия не имеет себе равных, обладая крупнейшими в мире доказанными запасами по состоянию на 2020 год — почти 20% от общемировых запасов. Россия также является крупнейшим производителем золота.

Соединённые Штаты занимают второе место с природными ресурсами стоимостью около 45 триллионов долларов, включая уголь, древесину, природный газ и ценные металлы, такие как золото.

В Саудовской Аравии и Канаде природные ресурсы обеспечиваются за счёт нефти, что ставит эти страны на третье и четвёртое места в списке. Саудовская Аравия с её обширными нефтяными месторождениями является лидером на мировых энергетических рынках. Канада, в свою очередь, также обладает значительными запасами урана и является домом для крупнейших в мире лесопромышленных компаний.

Далее в списке Иран — лидер по добыче нефти и газа — и Китай с огромными запасами угля, что делает его ведущим производителем этого топлива.

Богатые полезными ископаемыми Бразилия и Австралия являются ведущими производителями таких металлов, как железная руда, а Австралия также является крупнейшим экспортёром угля.

Замыкают десятку Ирак и Венесуэла, которые не отстали от лидеров по запасам и добыче нефти, газа, а также фосфоритов и железной руды.

Уточнения

Желе́зные ру́ды — природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения в таком объёме, при котором промышленное извлечение железа из этих образований целесообразно.



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