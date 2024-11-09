Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-10 стран, которые лидируют по запасам и добыче природных ресурсов
Что делать, если лишили прав в другом регионе
Учёные выявили, что функцию памяти выполняют не только клетки головного мозга
Четыре детали, способные испортить любой интерьер
Почему модные породы собак и кошек страдают от болезней
Врач предупредил об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков
Секреты размножения можжевельника, которые скрывают садоводы
Тренер рассказал, как научиться делать подъём с переворотом на перекладине
Юрий Лоза раскритиковал сериал Мосгаз из-за актёрского состава

Эксперт прогнозирует замедление роста цен на бензин в России

1:02
Экономика

В России, несмотря на рост цен на бензин, наблюдается тенденция к замедлению темпов прироста, сообщает РИА Новости.

Эксперт прогнозирует замедление роста цен на бензин в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин прогнозирует, что в оставшиеся два месяца года цены будут расти медленнее, чем летом.

По его мнению, нефтяные компании будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт бензина.

В настоящее время одним из основных факторов роста цен являются издержки нефтяников, вызванные вынужденными простоями на нефтеперерабатывающих заводах.

Отмена запрета на экспорт бензина марки Аи-92 станет возможной, если по результатам анализа будет подтверждена избыточность топлива.

Однако динамика цен на премиальный бензин Аи-98 опережает рост цен на Аи-92 и Аи-95, что может оказывать дополнительное влияние на общий рост цен на бензин.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Садоводство, цветоводство
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Причины, почему коты требуют открыть дверь
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Как заставить денежное дерево расти
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание
Последние материалы
Питательный салат для тех, кто хочет подкрепиться основательно
Лёгкие в уходе комнатные растения для начинающих и занятых людей
Как избежать переедания и стресса с помощью интуитивного питания
Необычная яичница с сыром: французский рецепт для вкусного завтрака
Эксперт прогнозирует замедление роста цен на бензин в России
Пять советов, как открыть замёрзший замок автомобиля зимой
Простые способы придать ванной комнате новый вид
Как уберечь питомца от ожирения и продлить ему жизнь
Актриса Ирина Темичева назвала секрет крепкого и долгосрочного брака
Врач рассказал, как правильно сморкаться, чтобы не потерять слух
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.