Эксперт прогнозирует замедление роста цен на бензин в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России, несмотря на рост цен на бензин, наблюдается тенденция к замедлению темпов прироста, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин прогнозирует, что в оставшиеся два месяца года цены будут расти медленнее, чем летом.

По его мнению, нефтяные компании будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт бензина.

В настоящее время одним из основных факторов роста цен являются издержки нефтяников, вызванные вынужденными простоями на нефтеперерабатывающих заводах.

Отмена запрета на экспорт бензина марки Аи-92 станет возможной, если по результатам анализа будет подтверждена избыточность топлива.

Однако динамика цен на премиальный бензин Аи-98 опережает рост цен на Аи-92 и Аи-95, что может оказывать дополнительное влияние на общий рост цен на бензин.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).



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