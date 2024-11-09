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Россия планирует отменить поддержку возобновляемой энергетики

1:13
Экономика

Согласно доработанной Энергостратегии-2050, Россия планирует прекратить поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2035 года, когда ВИЭ-проекты смогут достичь ценового паритета с традиционными источниками, сообщает Газета.Ru.

Россия планирует отменить поддержку возобновляемой энергетики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

В документе, уже отправленном в правительство, подчёркивается, что ключевой задачей является повышение эффективности использования ВИЭ-генерации, чтобы к 2035 году отказаться от механизмов поддержки и достичь ценового паритета с традиционной энергетикой.

Для этого планируется стимулировать экспорт оборудования и услуг для ВИЭ-объектов за рубежом, совершенствовать системы добровольного спроса на ВИЭ и развивать системы накопления энергии.

Согласно АЦ ТЭК, доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе РФ к 2036 году будет составлять от 1,5 до 2,1% в зависимости от сценария, а к 2050 году, возможно, составит от 1,4 до 6,6%.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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