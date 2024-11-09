Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию в полтора раза

Россия значительно нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию, сообщает Газета.Ru.
В октябре объем поставок достиг 796 тысяч тонн, что на треть больше, чем в прошлом году, а сумма поставок составила $526 млн.
В целом, за десять месяцев Бразилия увеличила импорт российских нефтепродуктов в полтора раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 8,1 миллиона тонн на сумму $5,6 млрд.
Россия удерживает лидирующую позицию по поставкам нефтепродуктов на бразильский рынок, опережая США, Испанию, Нидерланды и Кувейт.
В сентябре Россия возобновила поставки нефти в Бразилию, увеличив их в два раза по сравнению с августом.
Несмотря на снижение цен на нефть, Россия в сентябре нарастила нефтяные доходы на 6%.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.
Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.
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