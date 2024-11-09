Почему российские банки отказываются принимать ветхие долларовые купюры

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки все чаще отказываются принимать старые долларовые купюры, в первую очередь, из-за санкций, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

По мнению финансиста Лазаря Бадалова, санкции затрудняют пересылку наличной валюты в Европу и США, а также получение обратно новых купюр.

Обмен ветхих и старых денег за границей через обходные пути становится сложным, дорогим и длительным процессом.

Кроме того, старые доллары, выпущенные до 2009 года, легче подделать, что делает их менее привлекательными для обмена за границей.

Из-за этих трудностей банки предпочитают перестраховываться и отказываются от приёма старых купюр.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



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