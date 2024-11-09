Потребление кофе в России выросло на 7,1%, что стало одним из самых высоких показателей среди крупнейших потребителей

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия продолжает демонстрировать устойчивый рост потребления кофе, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

По данным Международной организации по кофе, в сезоне 2022-2023 гг. потребление кофе в России выросло на 7,1%, достигнув 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн.

Этот показатель значительно превышает темпы роста потребления кофе в других странах, не являющихся производителями кофе. Например, Франция показала рост на 1,6%, а США — на 5,9% снижение.

В то время как мировое потребление кофе снизилось на 1,9%, Россия стала одним из немногих исключений, демонстрируя устойчивую тенденцию к увеличению потребления бодрящего напитка.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Потребле́ние — использование продукта в процессе удовлетворения потребностей.



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