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Потребление кофе в России выросло на 7,1%, что стало одним из самых высоких показателей среди крупнейших потребителей

0:55
Экономика

Россия продолжает демонстрировать устойчивый рост потребления кофе, сообщает РИА Новости.

Потребление кофе в России выросло на 7,1%, что стало одним из самых высоких показателей среди крупнейших потребителей
Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

По данным Международной организации по кофе, в сезоне 2022-2023 гг. потребление кофе в России выросло на 7,1%, достигнув 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн.

Этот показатель значительно превышает темпы роста потребления кофе в других странах, не являющихся производителями кофе. Например, Франция показала рост на 1,6%, а США — на 5,9% снижение.

В то время как мировое потребление кофе снизилось на 1,9%, Россия стала одним из немногих исключений, демонстрируя устойчивую тенденцию к увеличению потребления бодрящего напитка.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Потребле́ние — использование продукта в процессе удовлетворения потребностей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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