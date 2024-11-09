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Криптовалюта установила новый рекорд, достигнув $77 тыс., эксперты прогнозируют дальнейший рост

0:48
Экономика

Согласно данным онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance, стоимость биткоина (BTC) впервые в истории достигла отметки в $77 000, установив новый исторический максимум, сообщают "Известия". Это произошло на фоне выборов президента США.

Криптовалюта установила новый рекорд, достигнув тыс., эксперты прогнозируют дальнейший рост
Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, CC BY 2.0

Прошлый рекорд был установлен 7 ноября, когда цена биткоина достигла $76 400.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что если курс биткоина удержится выше $70 000, можно ожидать дальнейшего роста до $80 000 в середине текущего месяца.

В долгосрочной перспективе, по мнению Антонова, биткоин может достичь $100 000 уже в течение года.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система, работающая в полностью автоматическом режиме.

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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