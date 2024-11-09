Буквально из воздуха: названы три необычных способа заработать деньги

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заработать деньги можно не только традиционными способами. В мире есть масса необычных, а порой и невероятных способов заработать, но они действительно существуют и приносят кругленькие суммы.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

1. Продажа старинных предметов и коллекционирование — первый способ в нашем списке. Находки на бабушкиных чердаках могут превратиться в настоящие сокровища. Вещи, которые раньше казались хламом, через 20-30 лет могут стоить тысячи долларов на аукционах.

Старинные книги, редкие монеты, винтажные игрушки и картины — всё это становится прибыльным бизнесом для коллекционеров. Иногда достаточно просто понять, где искать и как распознать ценность.

2. Тестирование продуктов и услуг. Компании готовы платить за честные отзывы о своих продуктах, особенно когда речь идёт о новых технологиях или товарах. Существует множество сервисов, которые платят за то, чтобы протестировать продукт или услугу и дать свой отклик.

В некоторых случаях можно получить деньги за то, чтобы провести пробный заказ в интернет-магазине или оценить качество обслуживания в ресторане. А может, даже поиграть.

3. Продажа цифровых товаров. В эру интернета можно зарабатывать, создавая цифровые продукты: от шаблонов для сайтов до цифровых картин и музыки.

Можно создать уникальные товары и продавать их на платформах вроде Etsy или через собственный сайт. В отличие от физического товара, цифровой продукт можно продавать бесконечно, не тратя ресурсы на его производство.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



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