100-процентный способ получить повышение на любой работе

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение — это не только про усердную работу, но и про умение грамотно строить свою карьеру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, важно показать результаты в своей текущей роли: выполнять задачи на высоком уровне и быть ответственным. Но этого мало.

Чтобы продемонстрировать свою ценность для компании, нужно искать способы взять на себя больше ответственности — возможно, принять участие в проектах, которые выходят за рамки твоей обычной работы, или предложить улучшения в рабочих процессах.

Не стоит забывать и о том, как важно выстраивать отношения с коллегами и руководством. Обсуждения достижений и карьерных целей на регулярных встречах помогут показать твою мотивацию. Больше взаимодействуя с руководством, ты лучше поймёшь, какие навыки ценятся в компании, и сможешь развивать именно их.

Не бойся просить обратную связь. Карьерный рост — это результат системной работы над собой, а не случайность.

Уточнения

data-interwiki-lang="en" data-interwiki-article="Promotion (rank)">Повышение — продвижение по службе.



Карье́ра - успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.