100-процентный способ получить повышение на любой работе

Повышение — это не только про усердную работу, но и про умение грамотно строить свою карьеру.
Во-первых, важно показать результаты в своей текущей роли: выполнять задачи на высоком уровне и быть ответственным. Но этого мало.
Чтобы продемонстрировать свою ценность для компании, нужно искать способы взять на себя больше ответственности — возможно, принять участие в проектах, которые выходят за рамки твоей обычной работы, или предложить улучшения в рабочих процессах.
Не стоит забывать и о том, как важно выстраивать отношения с коллегами и руководством. Обсуждения достижений и карьерных целей на регулярных встречах помогут показать твою мотивацию. Больше взаимодействуя с руководством, ты лучше поймёшь, какие навыки ценятся в компании, и сможешь развивать именно их.
Не бойся просить обратную связь. Карьерный рост — это результат системной работы над собой, а не случайность.
Карье́ра - успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.