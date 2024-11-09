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Индийский министр объяснил, почему всему миру выгодно закупать нефть у России

1:06
Экономика

Министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури прокомментировал покупку нефти у России, отметив, что отказ от таких поставок привёл бы к значительному росту мировых цен на нефть — до 200 долларов за баррель.

Индийский министр объяснил, почему всему миру выгодно закупать нефть у России
Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

По его словам, Индия в этой ситуации сыграла важную роль, обеспечив поставки нефти, что помогло не допустить значительного роста цен на сырьё по всему миру.

Пури подчеркнул, что такие сделки не нарушают санкции, так как российская нефть не подпадает под их действие. Он также отметил, что многие европейские и азиатские страны активно закупают у России не только нефть, но и другие ресурсы, такие как дизельное топливо, сжиженный природный газ и редкоземельные минералы.

Кроме того, министр заявил, что Индия продолжит закупать углеводороды от тех поставщиков, которые предлагают лучшие условия, подчеркнув, что премьер-министр Нарендра Моди настаивает на обеспечении доступного топлива для сотен миллионов индийцев.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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