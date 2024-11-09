Российские золотые резервы выросли до рекордных 207,7 миллиарда долларов

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам октября 2024 года золотые резервы России впервые в истории превысили отметку в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

Это значение было достигнуто благодаря увеличению доли золота в международных активах страны, которая поднялась с 31,5% в сентябре до 32,9% в октябре — самого высокого уровня с ноября 1999 года, когда этот показатель составлял 34%.

Кроме того, в октябре резервы РФ в золоте выросли на почти 4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их объём составил 199,8 миллиарда долларов.

Уточнения

Золотой резерв или золотой запас, — запас золота, находящийся в ведении центрального банка и/или министерства финансов государства, являющийся частью золотовалютного резерва.



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