Российские золотые резервы выросли до рекордных 207,7 миллиарда долларов

По итогам октября 2024 года золотые резервы России впервые в истории превысили отметку в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка.
Это значение было достигнуто благодаря увеличению доли золота в международных активах страны, которая поднялась с 31,5% в сентябре до 32,9% в октябре — самого высокого уровня с ноября 1999 года, когда этот показатель составлял 34%.
Кроме того, в октябре резервы РФ в золоте выросли на почти 4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их объём составил 199,8 миллиарда долларов.
Золотой резерв или золотой запас, — запас золота, находящийся в ведении центрального банка и/или министерства финансов государства, являющийся частью золотовалютного резерва.
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