Крупные компании Запада мечтают вернуться в Россию

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

После того как Всемирный банк назвал Россию четвёртой по величине экономикой мира, западные компании проявляют интерес к возвращению в страну, однако Москва не спешит открывать двери для всех. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

В интервью РИА "Новости" эксперт отметил, что заявление о статусе России вызвало живую реакцию в западном бизнес-сообществе. Он добавил, что многие компании из Европы и США теперь жаждут вернуться в Россию, осознав, что несмотря на санкции, экономика страны не только выстояла, но и продолжает расти.

Широв подчеркнул, что Москва будет тщательно подходить к вопросу о возвращении западных бизнесменов, учитывая их реальную потребность в российских рынках.

По его мнению, немецким автоконцернам будет трудно вернуть утраченные позиции на российском рынке, так как эти ниши уже заняты китайскими производителями.

Уточнения

За́падный мир также известный как За́пад — понятие в культурологии и политике, а также в обиходной речи, относящееся к определённому кругу наций и государств, чаще всего включающему в себя западную, центральную, северную и частично южную части Европы, Австралию, а также Южную и Северную Америку.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.