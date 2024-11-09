Гендиректор Союзмолока рассказал, почему дорожает молоко

В 2024 году в России наблюдается рост цен на молоко, что связано с увеличением себестоимости производства, сообщает URA.ru
Генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов отметил, что это повышение вызвано рядом факторов, включая увеличение расходов на ключевые статьи, такие как заработные платы, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования.
По словам Белова, причина изменения цен на молочную продукцию кроется в удорожании производства во всей цепочке поставок из-за роста затрат.
Пресс-служба Минсельхоза также сообщает, что в этом году наблюдается значительное увеличение расходов, которое было спровоцировано повышением ключевой ставки Центробанком России. Это, в свою очередь, привело к удорожанию кредитов.
Помимо этого, рост себестоимости молочных продуктов происходит быстрее, чем увеличение розничных цен на них.
Себестоимость (англ cost price) — стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции.
Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
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