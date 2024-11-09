Компания Energy Investments выкупила акции Latvijas gaze у Газпрома

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре латвийская компания сообщила о выкупе всего пакета акций АО "Latvijas gaze" (LG), который принадлежал ПАО "Газпром" и составлял 34%, сообщает "Интерфакс".

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

К примеру, компания ООО "Energy investment", образованная членами правления Latvijas gaze, приобрела 27,85% акций LG у "Газпрома", в то время как литовская компания Haupas купила оставшиеся 6,15%. Сумма сделки не раскрыта.

Напомним, что осенью минувшего года было приобретено 28,97% акций LG у люксембургского инвестиционного фонда Marguerite Gas II.

Председатель правления LG Айгар Калвитис также подчеркнул, что после проведенных сделок контроль над примерно 63% акций компании был обеспечен, и работы по выкупу долей у двух крупных акционеров — латвийского ООО "Itera Latvia" и немецкой Uniper Ruhrgas International GmbH — будут продолжены.

Уточнения

Акция (финансы) — эмиссионная ценная бумага.





Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



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