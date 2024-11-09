На новогодних столах россиян может возникнуть дефицит мандаринов

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Этой зимой в России может возникнуть дефицит мандаринов, что связано с неурожаем в Турции. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Согласно информации, неурожай в Турции привел к многократному снижению объемов экспорта. На ситуацию также повлияло наводнение в Испании, которое затопило две трети всех цитрусовых плантаций в стране, как свидетельствуют данные местных страховых компаний.

Тем не менее, ситуация может улучшиться благодаря Абхазии, где местные фермеры в предстоящем 2024 году ожидают наилучший урожай за последние десять лет. По прогнозам, цена на абхазские фрукты на российском рынке составит около 169 рублей за килограмм.

В октябре стало известно о проблемах с поставками мандаринов в Россию. Во время фитосанитарного контроля крупной партии мандаринов, ожидавшей ввоза в страну, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили средиземноморскую плодовую муху. Партия весом 22,6 тонн, прибывшая в морской порт Новороссийск, была утилизирована из-за заражения насекомыми, которые практически уничтожили весь объем товара.

Уточнения

Договор поставки — хозяйственный договор, является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме.



Планта́ция (от лат. plantare) — крупное сельскохозяйственное предприятие, регулярно использующее наёмный труд, где сельскохозяйственные культуры выращиваются для продажи.





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