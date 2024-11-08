Китай и ЕС провели успешные переговоры по пошлинам на электромобили

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

ЕС и Китай продолжают переговоры по вопросу заградительных пошлин на электромобили, поставляемые из Китая в Европу, хотя пошлины уже были формально утверждены.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License

Министерство коммерции КНР сообщило о неком прогрессе в переговорах, однако подробностей о достигнутых договоренностях не предоставлено.

Основной целью обеих сторон является продолжение диалога в условиях напряженной экономической обстановки, поскольку ЕС также вынужден учитывать риски, связанные с возможными пошлинами на европейские товары со стороны США в случае победы Дональда Трампа.

Поскольку Евросоюз обеспокоен возможной торговой войной с Соединенными Штатами, Брюссель стремится выстроить более сбалансированные отношения с Китаем и при этом минимизировать собственные экономические риски.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).



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