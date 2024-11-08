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В Евросоюзе негодуют от высоких цен на энергию

0:38
Экономика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя итоги неформального саммита ЕС в Будапеште, отметила, что несмотря на значительные усилия, направленные на преодоление энергетического кризиса, цены на энергию в Европейском Союзе остаются слишком высокими.

В Евросоюзе негодуют от высоких цен на энергию
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Она подчеркнула, что проблема дорогой энергии носит структурный характер и требует дальнейших мер, сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен акцентировала внимание на необходимости снижения стоимости энергии, указав, что эта задача останется приоритетной для следующего состава Еврокомиссии.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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