Санкции бьют по металлу, экспорт чугуна из России рухнет на 19,4% в 2024 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский экспорт чугуна в 2024 году столкнулся с серьезными трудностями, сообщает "Газета.Ru". По прогнозам аналитиков Metals & Mining Intelligence (MMI), поставки на внешний рынок снизятся на 19,4% по сравнению с 2023 годом.

Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

Основной причиной спада является давление западных санкций. Европа ввела квоты на поставки, а США уже в прошлом году установили заградительные пошлины. Кроме того, вынужденный ремонт ряда доменных производств также негативно сказывается на экспорте.

Несмотря на отмену экспортных пошлин на чугун, поставки продолжают падать.

Ситуация усугубляется тем, что в сентябре 2024 года США впервые за полтора года импортировали из России алюминий, что говорит о том, что некоторые товары по-прежнему находят свой путь на западный рынок, пусть и в незначительных объемах.

Уточнения

Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами).



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



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