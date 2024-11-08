Резервы России достигли исторического максимума в 207,7 млрд долларов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Банка России (ЦБ), размещенным 8 ноября, в октябре 2024 года золотые резервы России достигли рекордного уровня — 207,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Это произошло благодаря увеличению вложений в золото на 4% за месяц, что также является новым рекордом.

Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла до 32,9%, что является самым высоким показателем с ноября 1999 года. Абсолютный максимум же наблюдался в январе 1993 года — на уровне 56,9%.

В то же время, общие международные резервы России в ноябре 2024 года немного снизились.

Ранее регулятор сообщил, что россияне смогли разблокировать 27,4 миллиарда рублей иностранных активов в паевых инвестиционных фондах.

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



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