Резервы России достигли исторического максимума в 207,7 млрд долларов

Согласно данным Банка России (ЦБ), размещенным 8 ноября, в октябре 2024 года золотые резервы России достигли рекордного уровня — 207,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Это произошло благодаря увеличению вложений в золото на 4% за месяц, что также является новым рекордом.
Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла до 32,9%, что является самым высоким показателем с ноября 1999 года. Абсолютный максимум же наблюдался в январе 1993 года — на уровне 56,9%.
В то же время, общие международные резервы России в ноябре 2024 года немного снизились.
Ранее регулятор сообщил, что россияне смогли разблокировать 27,4 миллиарда рублей иностранных активов в паевых инвестиционных фондах.
Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.
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