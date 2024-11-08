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Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры

0:51
Экономика

После того, как Всемирный банк признал Россию четвертой экономикой мира, западные компании загорелись желанием вернуться на российский рынок. Однако Москва не спешит открывать двери для всех, сообщает РИА Новости.

Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры
Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв), CC BY 3.0

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, Россия теперь выбирает, какие компании ей нужны.

В приоритете — высокотехнологичные компании, поставляющие оборудование. Но, к примеру, тройка немецких автопроизводителей вряд ли получит прежнюю долю на российском рынке, так как ее уже заняли китайские компании, чьи автомобили не уступают по качеству.

Кроме того, для возвращения западного бизнеса необходима деэскалация политической ситуации между Россией и Западом.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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