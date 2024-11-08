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Тайваньский гигант чипов ограничивает поставки в Китай из-за угрозы санкций

1:20
Экономика

Тайваньская компания TSMC, мировой лидер по производству чипов, вынуждена ограничить поставки своей продукции в Китай из-за санкций США, сообщает "Лента".

Тайваньский гигант чипов ограничивает поставки в Китай из-за угрозы санкций
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Компания стремится соблюдать меры экспортного контроля, установленные США, и поэтому прекращает производство чипов для китайских компаний, занимающихся разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических процессоров и некоторых технологий на основе искусственного интеллекта. Ограничения не коснутся лишь компаний, поставляющих чипы для мобильных устройств.

Данное решение TSMC связано с ужесточением политики США в отношении экспорта технологий в Китай. В начале года США провели брифинги для производителей чипов, предупредив о возможных санкциях в случае нарушения ограничений.

В июле администрация президента Байдена объявила о планах ужесточить экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, что ограничило доступ ряда китайских фабрик к оборудованию и технологиям более чем из 30 стран.

TSMC, несмотря на ограничения, в третьем квартале 2024 года получила рекордную прибыль, что говорит о ее высоком положении на мировом рынке.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Чип — одно из названий микросхемы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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