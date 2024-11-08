Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему чеснок — это больше, чем просто добавка к еде
Удлинение срока ипотеки имеет свои плюсы
Почему коты сбрасывают предметы с полок: не хулиганство, а инстинкты
Какие продукты помогут сохранить здоровье глаз: советы эксперта
Готовим собаку к зиме: уход за шерстью, лапами и особый рацион
Какой сорт моркови спасет ваш урожай от болезней и непогоды
Почему автомобиль теряет тягу и как с этим бороться
Леса против климатического кризиса: как естественное возрождение спасет планету
Какие существуют общие противопоказания к занятиям спортом?

Казахстан увеличил импорт сахара, чая и сладостей из России

0:53
Экономика

В период с января по август 2024 года Казахстан значительно увеличил импорт чая и кондитерских изделий из России, достигнув рекордного уровня, сообщает "Царьград".

Казахстан увеличил импорт сахара, чая и сладостей из России
Фото: flickr.com by Le living and co., CC BY 2.0

Согласно данным статистического агентства Казахстана, проанализированным РИА Новости, страна сосредоточилась на импорте тростникового сахара.

Поставки чая и сладостей из России выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 338 миллионов долларов. Это самая высокая сумма за всю историю импорта.

Импорт тростникового сахара увеличился на 16,6%. Спрос на шоколад и другие какаосодержащие продукты также вырос на 5,2%.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. Коричневый сахар — тростниковый нерафинированный сахар.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Взгляд из Италии: Газпром удивляет
Экономика и бизнес
Взгляд из Италии: Газпром удивляет Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Ученые нашли способ диагностировать рак с помощью миниатюрных пузырьков в крови
Кулеры могут навредить здоровью — советы по гигиене от диетолога
Двух военных приговорили к пожизненному за массовое убийство в ДНР
Димитрий Солунский — образец мужества, крепости и веры
Михалков подал в суд на Украину
Как правильно приготовить крапивный настой для огорода
Чернобыльские лягушки стали устойчивы к высоким уровням радиации
Казахстан увеличил импорт сахара, чая и сладостей из России
Как приучить кошку слушаться с помощью запахов
Технологии, которые исчезнут из будущих автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.