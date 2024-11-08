Казахстан увеличил импорт сахара, чая и сладостей из России

В период с января по август 2024 года Казахстан значительно увеличил импорт чая и кондитерских изделий из России, достигнув рекордного уровня, сообщает "Царьград".
Согласно данным статистического агентства Казахстана, проанализированным РИА Новости, страна сосредоточилась на импорте тростникового сахара.
Поставки чая и сладостей из России выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 338 миллионов долларов. Это самая высокая сумма за всю историю импорта.
Импорт тростникового сахара увеличился на 16,6%. Спрос на шоколад и другие какаосодержащие продукты также вырос на 5,2%.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. Коричневый сахар — тростниковый нерафинированный сахар.
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