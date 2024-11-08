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Финансовый аналитик спрогнозировал курс доллара к Новому году

0:54
Экономика

По прогнозам финансового аналитика Михаила Беляева, курс доллара к Новому году может приблизиться к отметке в 100 рублей, об этом сообщает сайт aif.ru.

Финансовый аналитик спрогнозировал курс доллара к Новому году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рост российской экономики в 2025 году, ожидаемый на уровне около 2%, будет способствовать ослаблению курса валют. Однако в целом экономическая ситуация стабильна, и резких скачков не предвидится.

Беляев отметил, что рубль постепенно будет снижаться, достигнув к Новому году уровня около 98-100 рублей за доллар, однако существенных колебаний евро и доллара не ожидается.

В настоящее время официальный курс доллара составляет чуть более 98 рублей.

Ранее эксперт выразил мнение, что победа Трампа на выборах президента США не окажет существенного влияния на курс доллара.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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