В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Об этом сообщил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных, отметив, что профильные органы уже работают над решением возникшей проблемы.

Фото: freepik.com

В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев выдал несколько поручений, направленных на стабилизацию цен на сливочное масло в России. Министерство сельского хозяйства заявило, что отечественный рынок полностью обеспечивает потребности в сливочном масле, а производители не информировали Минсельхоз или Союзмолоко о каких-либо приостановках или снижении объемов производства.

Ранее стало известно, что Министерство сельского хозяйства принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из других стран.

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