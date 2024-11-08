В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла

Об этом сообщил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных, отметив, что профильные органы уже работают над решением возникшей проблемы.
В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев выдал несколько поручений, направленных на стабилизацию цен на сливочное масло в России. Министерство сельского хозяйства заявило, что отечественный рынок полностью обеспечивает потребности в сливочном масле, а производители не информировали Минсельхоз или Союзмолоко о каких-либо приостановках или снижении объемов производства.
Ранее стало известно, что Министерство сельского хозяйства принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из других стран.
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