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В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла

0:46
Экономика

Об этом сообщил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных, отметив, что профильные органы уже работают над решением возникшей проблемы.

В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла
Фото: freepik.com

В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев выдал несколько поручений, направленных на стабилизацию цен на сливочное масло в России. Министерство сельского хозяйства заявило, что отечественный рынок полностью обеспечивает потребности в сливочном масле, а производители не информировали Минсельхоз или Союзмолоко о каких-либо приостановках или снижении объемов производства.

Ранее стало известно, что Министерство сельского хозяйства принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из других стран.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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