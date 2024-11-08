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Своя рубашка ближе — США ради энергосделок временно сняли ограничения с банков России

0:56
Экономика

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ослабило санкции против нескольких российских банков и их дочерних компаний, сообщает РИА Новости.

Своя рубашка ближе — США ради энергосделок временно сняли ограничения с банков России
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Из-под санкций выведены:

  • Банк "Открытие",
  • Банк "Зенит",
  • Банк "Санкт-Петербург",
  • Совкомбанк,
  • Сбербанк,
  • ВТБ,
  • Альфа-банк,
  • Внешэкономбанк,
  • Росбанк,
  • НКЦ,
  • Банк России.

Данное послабление распространяется на сделки в энергетической сфере и включает такие товары, как нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, древесина, уран и возобновляемые источники энергии.

Однако это послабление является временным и истекает в конце апреля 2024 года. После этого санкции будут восстановлены, а власти США могут даже ужесточить ограничения.

Уточнения

Са́нкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление) — коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые государствами или международными организациями к государству.

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Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.), смазочные материалы, электроизоляционные среды, растворители, нефтехимическое сырьё.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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