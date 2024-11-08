На производственных площадках ПАО ППГХО внедрили Умные каски

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завершено внедрение комплексного решения по промышленной безопасности Proteqta ("Умные каски") на двух подразделениях горнорудного дивизиона ГК "Росатом" "Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е. П. Славского" (ПАО "ППГХО"): ТЭЦ и разрезоуправлении "Уртуйское". Создание таких сервисов ускоряет темпы цифровизации.

Фото: Пресс-служба Росатома

С помощью 150 "умных" средств индивидуальной защиты (СИЗ) с модулями позиционирования персонала служба охраны труда и промышленной безопасности будет получать данные о перемещении сотрудников во время работы на опасных участках. Также каски оповестят об ударах, позволят оперативно отреагировать в случае нештатной ситуации, проконтролируют соблюдение техники безопасности.

С помощью беспроводного протокола LoRaWAN данные в касках передаются на расстоянии до 10 километров. Просмотреть их можно в виде дашбордов через платформу "Proteqta".

Данная система существенно минимизирует риски возникновения несчастных случаев и повышает эффективность труда работников.

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ТЭЦ Анна Березина отметила, что каски Proteqta, не отвлекая сотрудников от работы, помогают диспетчерам мониторить рабочую обстановку.

"В Горнорудном дивизионе "Росатома" ставят задачу по достижению нулевого травматизма персонала. Первые "умные каски" были разработаны на базе модуля GPS-трекеров отечественного производства и начали внедряться на наших двух урановых предприятиях "Хиагда" и "Далур" в 2019 году. Это цифровое решение подтвердило со временем свою эффективность, и мы продолжаем с партнерами из Softline расширять применение "умных касок" персоналом наших предприятий", — рассказал директор по цифровизации АО "Росатом Недра" Роман Рудин.