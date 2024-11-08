Нефть дешевеет из-за укрепления доллара и снижения импорта в Китай

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть продолжили снижение из-за укрепления доллара и падения импорта нефти в Китай. Победа Дональда Трампа на выборах вызвала распродажу, обвалив цены более чем на $2 за баррель, однако затем потери частично сократились.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Reuters сообщает, что фьючерсы на Brent снизились на 0,6% до $74,46, WTI — на 0,88% до $71,06. Дополнительное давление оказали данные о сокращении импорта нефти в Китай на 9% в октябре и росте запасов в США.

Аналитики отмечают, что несмотря на риски геополитической напряжённости и возможные санкции Трампа против Ирана, в краткосрочной перспективе цены останутся под давлением.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.