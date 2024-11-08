Россияне массово выбирают срочные вклады на фоне высоких ставок

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ВТБ, сообщает, что за 10 месяцев 2024 года объём сбережений россиян в банках увеличился на 19% и превысил отметку в 49 трлн рублей.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Наибольший интерес россияне проявляли к срочным вкладам, что привело к росту их портфеля на 2 трлн рублей, достигнув 6,2 трлн рублей к концу октября.

Кроме того, стабильным спросом пользовались накопительные счета, на которых общий объём средств увеличился на 418 млрд рублей за период с января по октябрь.

Большинство вкладчиков предпочитают сохранять свои средства в рублях, что объясняется высокими процентными ставками в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка.

Эксперты не исключают, что к концу года ставки по депозитам могут достичь уровня 30%.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов.



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