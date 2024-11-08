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Россия соберёт рекордный урожай риса в 2024 году

1:07
Экономика

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе заседания правительства сообщила, что по итогам 2024 года ожидается рекордный урожай риса в объёме около 1,2 млн тонн.

Россия соберёт рекордный урожай риса в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

По её словам, уже собрано свыше 1,1 млн тонн, и эта цифра близка к историческому максимуму для современной России. Ранее рекорд был зафиксирован в 2020 году, когда урожай риса достиг 1,1 млн тонн.

Лут также отметила, что сбор масличных культур в 2024 году составит порядка 28 млн тонн, при этом показатели по сое и рапсу приблизятся к рекордам — около 3 млн и 6 млн тонн соответственно.

Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 44 млн тонн, что позволит произвести от 6,3 до 6,4 млн тонн сахара и полностью обеспечить внутренний спрос.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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