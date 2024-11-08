Продление газового контракта с Украиной возможно! Россия обозначила условия

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" заявил, что транзит газа через территорию Украины после Нового года будет зависеть от наличия покупателей.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

При этом продавец уже готов к поставкам, отметил он.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обращал внимание на циклический характер закупок газа. Однако он уточнил, что у него нет детальной информации относительно продления действующего контракта на транспортировку газа через Украину, поскольку это вопрос корпоративных договоренностей.

Также Песков отметил, что Россия осведомлена о решении Украины не продлевать соглашение.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.