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Продление газового контракта с Украиной возможно! Россия обозначила условия

0:44
Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" заявил, что транзит газа через территорию Украины после Нового года будет зависеть от наличия покупателей.

Продление газового контракта с Украиной возможно! Россия обозначила условия
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

При этом продавец уже готов к поставкам, отметил он.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обращал внимание на циклический характер закупок газа. Однако он уточнил, что у него нет детальной информации относительно продления действующего контракта на транспортировку газа через Украину, поскольку это вопрос корпоративных договоренностей.

Также Песков отметил, что Россия осведомлена о решении Украины не продлевать соглашение.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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