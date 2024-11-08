Путин объяснил, почему создание валюты БРИКС пока невозможно

На 21-м ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин выразил мнение, что создание единой валюты для стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) — преждевременная мера.
По его словам, сначала необходимо усилить экономическую интеграцию стран-участниц и повысить уровень их экономического взаимодействия, чтобы достичь совместимости между экономиками.
Путин также отметил, что Россия не имела и не имеет цели отказаться от доллара, однако ограничения, введённые США, препятствуют использованию этой валюты для расчётов.
БРИК — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года.
До́ллар Соединённых Штатов Америк — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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