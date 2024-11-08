Путин объяснил, почему создание валюты БРИКС пока невозможно

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 21-м ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин выразил мнение, что создание единой валюты для стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) — преждевременная мера.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

По его словам, сначала необходимо усилить экономическую интеграцию стран-участниц и повысить уровень их экономического взаимодействия, чтобы достичь совместимости между экономиками.

Путин также отметил, что Россия не имела и не имеет цели отказаться от доллара, однако ограничения, введённые США, препятствуют использованию этой валюты для расчётов.

Уточнения

БРИК — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года.



До́ллар Соединённых Штатов Америк — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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