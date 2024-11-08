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Дональд Трамп оставит нынешнего главу ФРС США до 2026 года

0:48
Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп, как сообщают источники, вероятно, позволит Джерому Пауэллу продолжить работу в качестве главы Федеральной резервной системы (ФРС) до конца его полномочий в 2026 году.

Дональд Трамп оставит нынешнего главу ФРС США до 2026 года
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Этот шаг является значимым решением, учитывая противоречивые отношения Трампа и Пауэлла, возникшие еще в первый срок Трампа на посту президента, сообщает ТАСС.

Пауэлл, назначенный главой ФРС в 2018 году, подвергался резкой критике со стороны Трампа за свою политику повышения базовой процентной ставки, что, по мнению Трампа, замедляло рост американской экономики. Однако теперь Трамп рассматривает возможность оставить Пауэлла на должности, несмотря на прошлые разногласия.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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