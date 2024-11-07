ЦБ может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов

Отмечается, что распространить эти меры могут и на автокредиты. Согласно инициативе, новое правило вступит в силу 1 апреля 2025 года.
Принятый в феврале на первом чтении законопроект разрешал Центральному банку вводить макропруденциальные лимиты исключительно для ипотечных кредитов. Изначально предполагалось, что данная мера начнет действовать с 1 июля 2024 года, однако процесс принятия документа затянулся.
Согласно обновленной версии, получившей одобрение комитета по финансовым рынкам, с 1 апреля следующего года Центральный банк сможет применять макропруденциальные лимиты как к ипотечным, так и к автокредитам, сообщает Интерфакс.
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