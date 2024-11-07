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ЦБ может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов

Экономика

Отмечается, что распространить эти меры могут и на автокредиты. Согласно инициативе, новое правило вступит в силу 1 апреля 2025 года.

ЦБ может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Принятый в феврале на первом чтении законопроект разрешал Центральному банку вводить макропруденциальные лимиты исключительно для ипотечных кредитов. Изначально предполагалось, что данная мера начнет действовать с 1 июля 2024 года, однако процесс принятия документа затянулся.

Согласно обновленной версии, получившей одобрение комитета по финансовым рынкам, с 1 апреля следующего года Центральный банк сможет применять макропруденциальные лимиты как к ипотечным, так и к автокредитам, сообщает Интерфакс.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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