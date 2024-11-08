Титов предлагает отменить ограничения на продажу отечественного вина

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Борис Титов, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями, предложил отменить ограничения по времени продажи отечественного вина, сообщает "Газета.Ru".

Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Он считает, что российское вино, сделанное из российского винограда, с содержанием алкоголя до 15% не должно попадать под ограничения по времени продажи, которые применяются к другим алкогольным напиткам.

Это предложение было озвучено на Российском винодельческом форуме, где обсуждались планы властей Вологодской области ограничить продажу алкоголя в магазинах по будням всего двумя часами в день.

Дмитрий Киселев, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, поддержал предложение Титова и заявил, что ассоциация сформулирует позицию по этому вопросу.

В Вологодской области ограничения по времени продажи алкоголя вступят в силу с 1 марта 2025 года, если их поддержит региональная Дума.

Губернатор области Георгий Филимонов объяснил, что эти меры необходимы, поскольку за год заболеваемость алкоголизмом в регионе выросла на 30%, и Вологодская область занимает "позорное" 71 место в федеральном рейтинге трезвости.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).





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