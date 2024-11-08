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Audi готовится к массовым увольнениям

1:08
Экономика

Audi планирует сократить около 4,5 тыс. рабочих мест в Германии в среднесрочной перспективе, сообщает ТАСС.

Audi готовится к массовым увольнениям
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

Сокращения коснутся в основном вторичной сферы.

Audi подтвердила, что ведет переговоры с производственным советом, но не раскрыла точное количество рабочих мест, подлежащих сокращению.

Ранее компания заявляла, что гарантия занятости, действующая до 2029 года, остается в силе, однако, по новым данным, переговоры по сокращению рабочих мест могут быть инициированы в случае ухудшения экономической ситуации.

Недавно Volkswagen, материнская компания Audi, предложила снизить заработную плату своим сотрудникам на 10% и заявила о планах по закрытию трех заводов в Германии.

Эти меры, по мнению Volkswagen, необходимы для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Правительство Германии призывает Volkswagen сохранить рабочие места, подчеркивая важность автомобильной промышленности для немецкой экономики.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Audi AG — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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