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Моисеев напомнил, что очередной алмазный кризис — пятый по счёту в 21 веке

1:13
Экономика

Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в очередном кризисе, сообщает РИА Новости.

Моисеев напомнил, что очередной алмазный кризис — пятый по счёту в 21 веке
Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, этот кризис во многом напоминает предыдущие: снижается уверенность потребителей, падают цены на бриллианты, сокращается производство, у трейдеров и огранщиков накапливаются запасы алмазов.

"Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие — в продолжительности", — отмечает Моисеев.

Чтобы преодолеть этот кризис, необходимы совместные действия всех участников алмазно-бриллиантовой отрасли.

Уточнения

Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
 

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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