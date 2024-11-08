Комиссия ЮНЕСКО рекомендует саке для включения в список нематериального культурного наследия Японии

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Консультативный совет ЮНЕСКО рекомендовал включить в список нематериального культурного наследия Японии методы приготовления саке с использованием плесени кодзи, о чём объявило Агентство по делам культуры, сообщает The Japan Times.

Фото: flickr.com by Dang Son

Благоприятной средой для развития спор кодзи являются теплые и влажные условия. В таких условиях плесень процветает на приготовленном рисе или бобах, инициируя процесс ферментации, в результате которого получаются новые пищевые продукты.

Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое пройдёт со 2 по 7 декабря 2024 года в Асунсьоне (Парагвай).

Министр культуры Тосико Абэ выразила благодарность за выбор и сказала, что надеется, что рекомендация будет принята комитетом.





Уточнения

Саке́ (яп. 酒 Сакэ) — один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путём сбраживания мороми, сусла на основе риса и пропаренного рисового солода.



ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.





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