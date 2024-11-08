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Кризис в США заставил американцев перейти с пива на крепкий алкоголь

1:46
Экономика

Алкогольная компания Molson Coors Beverage Co., известная брендами Miller Lite, Molson Canadian и Blue Moon, сообщила о снижении квартальных продаж, что разочаровало Уолл-стрит.

Кризис в США заставил американцев перейти с пива на крепкий алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Компания предупредила о прогнозируемом спаде на 2024 год, ссылаясь на сложную макроэкономическую ситуацию в США, которая повлияла на потребительский спрос на пиво. В третьем квартале чистая выручка компании сократилась на 7,8%, составив 3,04 млрд долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков Bloomberg в 3,13 млрд долларов.

Несмотря на рост в Европе, Азии и Канаде, Molson Coors сообщила о резком снижении объемов продаж в США, которые упали на 17,9% из-за макроэкономических трудностей и завершения договорных поставок. Кроме того, в США снижение спроса привело к уменьшению объемов продаж на 12% в годовом исчислении, до 20,63 миллиона гектолитров. Компания скорректировала свои прогнозы на год: ожидается, что совокупный доход снизится примерно на 1%, однако Molson Coors подтверждает рост чистой прибыли благодаря экономии на упаковке и транспорте, сообщает ZeroHegde.

Рост инфляции привел к увеличению потребления алкоголя на душу населения в США, достигнув уровня 1970-х годов. Это способствует спросу на крепкие спиртные напитки, такие как текила, что указывает на смещение потребительских предпочтений в сторону вина и крепкого алкоголя.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Крепкие спиртные напитки — спиртные напитки со сравнительно высоким содержанием алкоголя, основой которых, как правило, является дистиллят или бидистиллят (получается методом перегонки) или ректификат (получаемый методом ректификации) сброженного сусла.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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