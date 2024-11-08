Бизнес откладывает инвестиции, ожидая снижения ключевой ставки

Многие компании в России откладывают запуск инвестиционных проектов, ожидая снижения ключевой ставки Банка России, сообщает "Лента".

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечает, что более половины членов РСПП планируют реализацию инвестиционных проектов в течение ближайших трех лет, но многие из них хотят запустить их после 2025 года, когда, как обещает ЦБ, начнется снижение ключевой ставки.

Шохин также подчеркивает, что инвестиции необходимы для развития таких направлений, как повышение производительности труда, импортозамещение, автоматизация и роботизация, однако бизнес сталкивается с рядом проблем, включая прекращение поставок оборудования, усложнение логистики и снижение доступности финансирования.

В связи с этим глава РСПП призывает власти к мерам поддержки бизнеса.

Эксперты также отмечают замедление темпов роста инвестиций на фоне повышения ставок, но пока не видят признаков сокращения инвестиционной активности в целом.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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